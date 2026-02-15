الأخبار

مجلس محافظة النجف الأشرف يوقف التعاقد مع الشركة المزودة لمطار المحافظة بالوقود


 

أعلن مجلس محافظة النجف الأشرف، اليوم السبت، إيقاف التعاقد مع الشركة المزودة لمطار النجف الدولي بالوقود، محملا المنتجات النفطية مسؤولية التعاقد مع هذه الشركة كونها غير مختصة، حيث ذكر رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف، حسين العيساوي للوكالة الرسمية، أن "إدارة مطار النجف الدولي تمثل مسؤولية كبرى تقع على عاتق الحكومة المحلية"، مشيراً إلى أن "الحكومة المحلية بالمحافظة نجحت في إعادة ملكية المطار إلى المحافظة، واتخذت جملة من القرارات للحفاظ على المال العام، ما أسهم في تحقيق المطار نجاحاً كبيراً والتعاقد مع خطوط دولية لتسيير رحلاته".

وأضاف، " تفاجأنا بقيام شركة توزيع المنتجات النفطية باتخاذ قرار منفرد بالتعاقد مع شركة لتزويد الطائرات بالوقود، من دون علم الحكومة المحلية أو مجلس المحافظة "، مبيناً أن " شركة الرابية مختصة بتكنولوجيا المعلومات ولا تمت بصلة إلى الخدمات النفطية ".

كما أوضح أن "سلطة الطيران المدني أيضاً لم يكن لديها علم بهذا الإجراء".

كذلك لفت إلى صدور توجيه من مجلس المحافظة بعدم التعامل مع أي كتب أو إجراءات تخص هذا التعاقد، لحين عقد جلسة تشاورية بحضور مدير المطار ومدير شركة توزيع المنتجات النفطية، للوقوف على حيثيات الموضوع ومعرفة ما الذي سيستفيده المطار ومحافظة النجف من هذا التعاقد".

 

