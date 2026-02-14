هيئة الحج توضح أسباب منع إدخال المواد الغذائية الى السعودية

أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم السبت ( 14 شباط 2026 )، أسباب منع إدخال المواد الغذائية عبر منفذ عرعر الحدودي والمنافذ الجوية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، مؤكدة أن الإجراء يأتي التزامًا بالتعليمات الرسمية الصادرة من المملكة وحرصًا على سلامة وصحة المعتمرين.

وذكرت الهيئة في بيان أن "قرار المنع جاء استنادًا إلى توجيهات وزارة الحج والعمرة السعودية، بسبب ما تحمله الكميات الغذائية الكبيرة من مخاطر محتملة، إذ تكون عرضة للتلف نتيجة ظروف النقل والتخزين، مما قد يؤدي إلى أضرار صحية للمعتمرين، لاسيما مع اختلاف درجات الحرارة وطول فترات السفر".

وأضافت أن "من بين الأسباب الرئيسة لهذا الإجراء التعليمات الصادرة عن الدفاع المدني السعودي، والتي تقضي بمنع الطبخ داخل الفنادق ومساكن المعتمرين حرصًا على سلامتهم، وتفاديًا لوقوع الحوادث أو الحرائق الناتجة عن استخدام أدوات الطبخ داخل أماكن الإقامة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الجدوى من اصطحاب المواد الغذائية".

وأوضحت الهيئة أن "القرار ينسجم مع الأنظمة الصحية والوقائية المعتمدة في المملكة، والتي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة ومنع التسمم الغذائي، وتسهيل إجراءات التفتيش في المنافذ الحدودية والمطارات وتقليل الازدحام".

وأكدت: "احترامها الكامل لهذه التعليمات، داعية المعتمرين الكرام إلى الالتزام بالإرشادات المعتمدة والتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في أداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، ويعكس الصورة الحضارية للمعتمر العراقي".