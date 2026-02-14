الأخبار

هيئة الحج توضح أسباب منع إدخال المواد الغذائية الى السعودية


أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم السبت ( 14 شباط 2026 )، أسباب منع إدخال المواد الغذائية عبر منفذ عرعر الحدودي والمنافذ الجوية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، مؤكدة أن الإجراء يأتي التزامًا بالتعليمات الرسمية الصادرة من المملكة وحرصًا على سلامة وصحة المعتمرين.

وذكرت الهيئة في بيان أن "قرار المنع جاء استنادًا إلى توجيهات وزارة الحج والعمرة السعودية، بسبب ما تحمله الكميات الغذائية الكبيرة من مخاطر محتملة، إذ تكون عرضة للتلف نتيجة ظروف النقل والتخزين، مما قد يؤدي إلى أضرار صحية للمعتمرين، لاسيما مع اختلاف درجات الحرارة وطول فترات السفر".

وأضافت أن "من بين الأسباب الرئيسة لهذا الإجراء التعليمات الصادرة عن الدفاع المدني السعودي، والتي تقضي بمنع الطبخ داخل الفنادق ومساكن المعتمرين حرصًا على سلامتهم، وتفاديًا لوقوع الحوادث أو الحرائق الناتجة عن استخدام أدوات الطبخ داخل أماكن الإقامة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الجدوى من اصطحاب المواد الغذائية".

وأوضحت الهيئة أن "القرار ينسجم مع الأنظمة الصحية والوقائية المعتمدة في المملكة، والتي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة ومنع التسمم الغذائي، وتسهيل إجراءات التفتيش في المنافذ الحدودية والمطارات وتقليل الازدحام".

وأكدت: "احترامها الكامل لهذه التعليمات، داعية المعتمرين الكرام إلى الالتزام بالإرشادات المعتمدة والتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في أداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، ويعكس الصورة الحضارية للمعتمر العراقي".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
