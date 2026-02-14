الأخبار

القاضي زيدان يبحث مع وفد القاضيات العربيات تعزيز دورهن القيادي في المؤسسات القضائية


بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت ( 14 شباط 2026 )، مع وفد القاضيات العربيات تعزيز دورهن القيادي في المؤسسات القضائية.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل، وفد القاضيات العربيات، بحضور القاضية مينة سكراتي رئيسة الجمعية الدولية للنساء للقاضيات".

واكد القاضي زيدان، بحسب البيان "أهمية تعزيز التعاون المهني بين القاضيات في الدول العربية لتطوير الأداء القضائي، كما شهد اللقاء مناقشة قضايا إدارية ومهنية تخص عمل القاضيات وحضورهن في المؤسسات القضائية، وسبل تعزيز دورهن القيادي"، مبينا ان " اللقاء حضره ايضا رئيسة رابطة القاضيات العراقية القاضية تغريد عبد المجيد، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة".

وأشار البيان الى أنه "خلال اللقاء مع رئيس مجلس القضاء تم الإعلان من قبل اللجنة التأسيسية على اعتماد مدينة بغداد مقراً لشبكة القاضيات العربيات وذلك باجماع القاضيات المشاركات ممثلات الدول العربية، العراق والمغرب وقطر والجزائر واليمن وفلسطين، الحاضرة في الاجتماع التأسيسي".

يذكر أن وفد القاضيات العربيات يزور بغداد حالياً في ضوء مؤتمر اللجنة التأسيسية لشبكة القاضيات العربيات المنعقد في العاصمة بغداد للفترة من 13- 14 / 2/ 2026 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي - المكتب الاقليمي للدول العربية.

