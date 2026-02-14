الأخبار

السيد الصافي يؤكد على خصوصية شهر رمضان التربوية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام


أكّد المتولّي الشرعيّ للعتبة العبّاسية المقدّسة السيد أحمد الصافي، على خصوصيّة شهر رمضان المبارك التربويّة في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام).

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعّاليات افتتاح مهرجان عين الحياة بنسخته الرابعة، الذي تُقيمُه مؤسّسةُ القبس للثقافة والتنمية بالتعاون مع العتبات المقدّسة (العلويّة، الحسينيّة، الكاظميّة، العسكريّة، والعبّاسية)، وعددٍ من المؤسّسات الفكريّة الرصينة، وذلك على أرض معرض بغداد الدوليّ، تزامنًا مع ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر(عجّل الله فَرَجه الشريف) للمدّة من (12–16/ 2/ 2026).

وقدّم الصافي في مستهلّ حديثه الشكر لمؤسّسة القبس للثقافة والتنمية، على اهتمامها في إحياء ذكرى ولادة الإمام المهديّ(صلوات الله وسلامه عليه)، واستثمار هذه المناسبة لإظهار بعض نشاطات العتبات المقدّسة والمؤسّسات الفكريّة، بالإضافة إلى اهتمامها بشكلٍ عام في النشاطات المعرفيّة والثقافيّة.

