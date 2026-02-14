رئيس أركان الجيش يشرّف على تجربة إطلاق صاروخ بواسطة الطائرة المسيرة CH5 في قاعدة الأسد الجوية

أشرف رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله على تجربة إطلاق صاروخ بواسطة الطائرة المسيرة CH5 في قاعدة الأسد الجوية

وقال بيان لوزارة الدفاع:"أن يار الله أشرف، اليوم السبت على تجربة تنفيذ إطلاق صاروخ على الهدف بواسطة الطائرة المسيرة الصينية (CH5) متعددة المهام التابعة لقيادة طيران الجيش، في قاعدة عين الأسد الجوية، بحضور معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، ومدير المعدات الفنية".

واطلع رئيس الاركان وفق البيان ،على تفاصيل التجربة من خلال تنفيذ طائرة CH5 عملية إطلاق الصواريخ على اهداف واقعية في منطقة الطاش غربي الانبار محققة نجاح كبير وبدقة عالية، مشيداً بجهود الملاكات الفنية والتخصصية، مؤكداً أهمية تطوير القدرات القتالية والتكنولوجية للقوات المسلحة، بما يعزز من جاهزيتها وكفاءتها في تنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليها.

وشدّد رئيس الاركان ،على ضرورة الاستمرار في إجراء التجارب والتمارين النوعية التي تسهم في رفع مستوى الأداء العملياتي، ومواكبة التطور في مجال التسليح والتقنيات العسكرية، بما يحقق أعلى درجات الاستعداد لحماية أمن العراق وسيادته.