الأخبار

اعتقال رجل في بابل بحوزته قطع اثارية


تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات من القيام بمداهمه لاحد المنازل في الحلة أسفرت عن إلقاء القبض على متهمٍ قادم من محافظة البصرة / قضاء القرنة، بعد ضبطه متلبساً بحيازة (6) قطع مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام أثرية و تراثية ، في محاولة تمسّ الإرث الحضاري والوطني .

وقال مدير مكتب مكافحة الجريمه المنظمة في بابل العقيد ياسر سليم وتوت تم ضبط المبرزات الجرمية أصولياً وتنظيم محضر قانوني كامل ، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتهم وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون .

واضاف أن يد العدالة ستبقى بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بالمقدرات الوطنية أو الاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية ، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة بعملياتها الاستباقية لحماية أمن المجتمع وصون تراثه "

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس أركان الجيش يشرّف على تجربة إطلاق صاروخ بواسطة الطائرة المسيرة CH5 في قاعدة الأسد الجوية
الإطار التنسيقي يقرر إيقاف حملات التصعيد الإعلامي بشكل فوري
إحباط عدد من محاولات التهريب في السيطرات الاتحادية المحاذية للإقليم
اعتقال رجل في بابل بحوزته قطع اثارية
النائب عن بدر كريم عليوي يعلن إطلاق مبادرة إلى التبرع بنصف رواتبهم الشهرية أو أكثر لصالح خزينة الدولة
رغم مطالبة الحكومة دول العالم باستعادة رعاياها.. نقل 3543 إرهابياً سورياً من سوريا للعراق!!
القاضي زيدان يبحث مع وفد القاضيات العربيات تعزيز دورهن القيادي في المؤسسات القضائية
إثر نقص وقود الطائرات أزمة بين إدارة مطار النجف ومجلس المحافظة.. وتوزيع المنتجات النفطية تخلي مسؤوليتها
الفياض يؤكد أهمية الحفاظ على العلاقات مع تركيا
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول جزيرة إبستين.. ومحاذير ما يترتب عليها من إشاعة الفاحشة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك