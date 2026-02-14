اعتقال رجل في بابل بحوزته قطع اثارية

تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات من القيام بمداهمه لاحد المنازل في الحلة أسفرت عن إلقاء القبض على متهمٍ قادم من محافظة البصرة / قضاء القرنة، بعد ضبطه متلبساً بحيازة (6) قطع مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام أثرية و تراثية ، في محاولة تمسّ الإرث الحضاري والوطني .

وقال مدير مكتب مكافحة الجريمه المنظمة في بابل العقيد ياسر سليم وتوت تم ضبط المبرزات الجرمية أصولياً وتنظيم محضر قانوني كامل ، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتهم وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون .

واضاف أن يد العدالة ستبقى بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بالمقدرات الوطنية أو الاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية ، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة بعملياتها الاستباقية لحماية أمن المجتمع وصون تراثه "