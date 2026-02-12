حالة الطقس: أمطار رعدية وغبار خلال اليومين المقبلين

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار خلال اليومين المقبلين، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم، مع زخات مطر خفيفة إلى متوسطة في بعض أقسام المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم، وفي المطر (3-5) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 15، السليمانية 16، أربيل 17، نينوى وكركوك 20، صلاح الدين والأنبار 21، ديالى 23، بغداد وكربلاء المقدسة 25، واسط والنجف الأشرف والديوانية وميسان وبابل 26، المثنى والبصرة 27، ذي قار 28".

كما أضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية، يتحول تدريجياً إلى صحو مع بعض الغيوم بعد الظهر في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع فرصة لإثارة الغبار في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم، وفي الغبار (3-5) كم".

كذلك لفت إلى، أن "يوم الأحد القادم سيكون الطقس صحواً على العموم، مع ظهور غيوم في بعض الأقسام من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وأوضح ، أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً على العموم، مع ظهور غيوم في بعض المناطق، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم، وفي المطر (4-6) كم".