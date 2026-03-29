السيد الخامنئي يرسل برسالة الى الشيخ همام حمودي

تسلم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الاحد، رسالة من قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد مجتبى الخامنئي.

وقال المكتب الاعلامي للشيخ همام حمودي في بيان ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي استقبل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد السيد محمد كاظم آل صادق"، مبينا انه "تم بحث مستجدات العدوان الامريكي الصهيوني، واتجاهات المواجهة، والمسارات الدبلوماسية لإيقاف العدوان".

وخلال اللقاء، سلم السيد آل صادق الشيخ حمودي رسالة شخصية من المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية السيد مجتبى الخامنئي، وبنفس الوقت اكد "قوة الموقف الايراني والثقة العالية في تحدي العدوان وهزيمته".

واعرب عن شكره "للمواقف المخلصة والدور المتميز للشيخ حمودي"، مثمناً ايضاً "الموقف الشجاع والواضح للمرجعية العليا في النجف الاشرف تجاه العدوان الصهيوني الامريكي، وما جسده الشعب العراقي من مواقف تضامنية رائعة مع الجمهورية الاسلامية، وحملات تبرع ومواكب دعم كان لها الأثر البالغ في نفوس أبناء الشعب الإيراني".

وأكد ان "هذه الروح الحسينية هي الأساس في هزيمة اي عدوان يستهدف الامة".