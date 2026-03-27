رئيس الجمهورية يؤكد لنظيره الايراني هاتفيا رفض العراق استخدام اراضيه ضد الدول المجاورة

تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان ، بحثا خلاله تطورات الاوضاع الاقليمية عقب التصعيد العسكري الاخير.

واكد بزشكيان ،خلال الاتصال، بحسب وكالة ايرنا الايرانية :" ان ايران تمتلك ارادة راسخة لمواصلة الدفاع المشروع والقوي في مواجهة اي اعتداء"،واعرب عن شكره لمواقف الحكومة والشعب العراقي والمرجعية الدينية في دعم ايران.

واشار الرئيس الايراني الى حق بلاده في الرد على مصادر الهجمات، محذرًا من محاولات اثارة الفتنة بين دول المنطقة.

كما جدّد التأكيد على موقف إيران الرافض لامتلاك السلاح النووي، معربًا عن أمله في تحقيق الاستقرار في المنطقة دون تدخل خارجي.

من جانبه، أعرب الرئيس عبد اللطيف رشيد عن تعازي العراق قيادةً وشعبًا في ضحايا الهجمات، مؤكدًا رفض العراق اي اعتداء على ايران.

وشدد على تضامن العراق مع الشعب الايراني، معتبرًا ان الحرب على ايران تمثل تهديدًا لجميع شعوب المنطقة.

واكد رشيد تمسك العراق بموقفه الرافض لاستخدام اراضيه في أي أعمال عدائية ضد الدول المجاورة، داعيًا إلى تجنب التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.