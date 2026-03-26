الأخبار

حالة الطقس:  تحذير جوي جديد من اجواء الليلة لمدن البلاد


 

اصدرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، تحذيراً جديدا من حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الليل، حيث ذكرت الهيئة في بيان، انه "تُشير تحديثات مخرجات نماذج الطقس العددية إلى أستمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على أجواء مدن البلاد، حيث تبقى فرص التكونات الممطرة قائمة، مصحوبةً بالبرق والرعد، خلال ساعات مساء اليوم والليلة".

كما أشارت الى انه "من المتوقع أن تبدأ فرص الأمطار بالانحسار تدريجياً مع بقاء بعض الهطول المتفرق خلال ساعات الليل في مدن البصرة وذي قار وبادية الجنوب، نتيجة اندفاع رياح مرتفع جوي سطحي من أفريقيا كما يظهر في صور الاقمار الاصطناعية تمتد لاحقاً لتشمل مدينة السماوة"، وتابعت، انه "في المقابل، تستمر فرص هطول الامطار في بقية المدن، مع فترات من التوقف نتيجة دوران محور المنخفض الجوي عكس عقارب الساحة وأرتداده مره أخرى ، حيث يكون الهطول فيها متوسط الشدة في أغلب الأحيان، ويستمر ذلك لغاية بعد ظهر او مساء يوم الجمعة".

كذلك لفتت الى انه "كما يُتوقع أستمرار بعض التكونات الممطرة في مدن شمال وشرق البلاد خلال ليل الجمعة، تمتد لغاية فجر يوم السبت". فيما حذرت المواطنين في المدن و المناطق التالية إلى توخي الحيطة والحذر من فترات اشتداد الأمطار خلال الساعات المقبلة: بغداد، لاسيما مناطق شرقها وجنوبها، واسط، ديالى، ميسان، شمال ذي قار، بعض مدن الفرات الأوسط، الأنبار، السليمانية، الموصل، دهوك، أربيل، صلاح الدين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
فيسبوك