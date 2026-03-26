ممثل المرجعية الدينية: انطلاق حملة إغاثة لبنان وإيران خلال أيام بـ20 ناقلة


 

 

أعلن ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الخميس، عن انطلاق حملة إغاثة لبنان وإيران خلال أيام بـ20 ناقلة، حيث ذكر الشيخ الكربلائي، في كلمة له خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة التشريفات، بحضور الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، حسن رشيد جواد العبايحي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومجموعة من رؤساء الأقسام، إن "ما ورد في خطبة صلاة العيد، أكدت ان الإيمان عمل ومواساة"، مشيرا إلى أن "الظروف الحالية وما تشهده من تصاعد للأزمات والمعاناة يفرض واجباً شرعياً وإنسانياً لتقديم العون والمساعدة للمتضررين من الشعبين اللبناني والإيراني". 

وبيّن أن "العتبة الحسينية المقدسة، بادرت إلى تجسيد هذا الواجب من خلال الإعداد لحملة إغاثية واسعة"، مبينا أن "الحملة الأولى ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتضمن نحو (20) ناقلة محملة بالمساعدات، تشمل (سيارات إسعاف، وآليات، وأجهزة ومعدات طبية) ، فضلاً عن مساعدات عينية أخرى"، وتابع أن "التحضيرات للحملة بدأت منذ أيام، وشهدت بذل جهود كبيرة وصرف مبالغ مالية تتراوح بين (2-3) مليار دينار عراقي، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين".

كما لفت إلى أن "هناك أهمية بأن تكون العتبة الحسينية المقدسة قدوة في الاستجابة لهذه الدعوة الإنسانية، وحث جميع خدام الإمام الحسين (عليه السلام) والمؤمنين على المشاركة بما يتيسر لديهم لدعم المتضررين والتخفيف من معاناتهم"، مشيرا إلى أن "هذه المبادرة تأتي استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا، وتجسيداً لقيم التكافل والتضامن في مواجهة الأزمات الإنسانية".

قيادة عمليات بغداد: جميع الهيئات الدبلوماسية تتمتع بالأمن والاستقرار
ممثل المرجعية الدينية: انطلاق حملة إغاثة لبنان وإيران خلال أيام بـ20 ناقلة
مديرية الدفاع المدني: خطة طوارئ كاملة للتعامل مع الأمطار والسيول
عمليات بغداد تنوه عن حرائق مسيطر عليها ضمن مقتربات المطار
الشيخ جلال الدين الصغير : نار الميدان تتكلم.. لماذا فقدت تهديدات ترامب قيمتها؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مستجدات.. أزمة مضيق هرمز وأضحوكة التهديدات الأمريكية
الشيخ همام حمودي: يجب الوقوف بحزم إزاء الاعتداءات على القوات الأمنية والحشد الشعبي
وزارة الكهرباء: استنفار تام وخطة استباقية لمواجهة موجة الأمطار
سلطة الطيران المدني تعلن تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة (72) ساعة
أمانة بغداد: إجراءات استباقية وخطط طوارئ لمواجهة الفيضانات
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
