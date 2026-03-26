الأخبار

وزارة الدفاع: إسقاط طائرة مسيرة في كركوك دون تسجيل أية خسائر تذكر


 

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مسيرة في كركوك دون تسجيل أي خسائر تذكر، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم رصد طائرة مسيرة مجهولة تحلق على مستوى منخفض ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث، اللواء الرابع والأربعين، الفرقة المشاة الحادية عشرة، قيادة عمليات كركوك".

وأضاف البيان أنه "وعلى الفور، تعاملت قطعاتنا معها بشكل مهني وسريع، حيث تمكنت مفرزة السرية الثانية التابعة للفوج أعلاه من إسقاط الطائرة في قرية الفاخرة، دون تسجيل أي خسائر تذكر". كما لفت البيان أنه "وفي أعقاب ذلك، توجهت قوة بإمرة آمر الفوج، ترافقها مفرزة من هندسة الميدان التابعة للفرقة أعلاه، إلى موقع سقوط الطائرة؛ لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة ومعالجة الموقف أصولياً"، وتابع البيان "وتؤكد قطعاتنا جاهزيتها العالية ويقظتها المستمرة في التصدي لأي تهديد يستهدف أمن مناطق المسؤولية"، مشددة على أن "مثل هذه المحاولات لن تؤثر على أداء الواجب، وسيتم التعامل معها بحزم وقوة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاهر في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
فيسبوك