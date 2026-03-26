وزارة الدفاع: إسقاط طائرة مسيرة في كركوك دون تسجيل أية خسائر تذكر

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مسيرة في كركوك دون تسجيل أي خسائر تذكر، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم رصد طائرة مسيرة مجهولة تحلق على مستوى منخفض ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث، اللواء الرابع والأربعين، الفرقة المشاة الحادية عشرة، قيادة عمليات كركوك".

وأضاف البيان أنه "وعلى الفور، تعاملت قطعاتنا معها بشكل مهني وسريع، حيث تمكنت مفرزة السرية الثانية التابعة للفوج أعلاه من إسقاط الطائرة في قرية الفاخرة، دون تسجيل أي خسائر تذكر". كما لفت البيان أنه "وفي أعقاب ذلك، توجهت قوة بإمرة آمر الفوج، ترافقها مفرزة من هندسة الميدان التابعة للفرقة أعلاه، إلى موقع سقوط الطائرة؛ لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة ومعالجة الموقف أصولياً"، وتابع البيان "وتؤكد قطعاتنا جاهزيتها العالية ويقظتها المستمرة في التصدي لأي تهديد يستهدف أمن مناطق المسؤولية"، مشددة على أن "مثل هذه المحاولات لن تؤثر على أداء الواجب، وسيتم التعامل معها بحزم وقوة".