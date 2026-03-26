الأخبار

مديرية الدفاع المدني: خطة طوارئ كاملة للتعامل مع الأمطار والسيول


 

 

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن وضع خطة طوارئ كاملة للتعامل مع الأمطار والسيول، فيما دعت المواطنين الى ضرورة اتباع إرشادات السلامة لتلافي حدوث أي طارئ، حيث ذكر المتحدث باسم المديرية، نؤاس صباح للوكالة الرسمية، إنه "‏في كل موسم شتاء تعقد اللجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني، اجتماعاً بحضور كافة ممثلي الوزارة وبقيت الوزارات الأخرى من صناعة وتجارة ودفاع وهيئة الحشد الشعبي وأمانة بغداد"، مبينا ان "هذه اللجنة تجتمع بشكل دوري لمناقشة الخطط المستقبلية قبل موسم الشتاء كتهيئة زوارق الدفاع المدني وزوارق الإنقاذ التي تم تسلمها حديثا، حيث تم زجها في الخطة وتأمين موسم الأمطار والفيضانات".

وأضاف ان "هناك استنفاراً كاملاً لكل فرق الدفاع المدني في نينوى وديالى وكركوك والأنبار وجميع المحافظات التي مرشح أن تكون فيها سيول خصوصا ميسان وواسط وديالى، باعتبار أن في هذه المحافظات مرتفعات جبال حمرين"، مشيرا الى ان "المديرية أعدت خطة كاملة للتعامل مع المخلفات والسيول والفيضانات"، وتابع ان "هناك إجراءات مع هيئة الأنواء الجوية تحسبا لموجة أمطار قادمة خلال هذه الأيام في محافظة نينوى، حيث هنالك استنفار كامل لفريق الجهد الخدمي وبقية المحافظات على طول نهري دجلة والفرات، إضافة الى محافظات نينوى وكركوك وديالى وأجزاء من بغداد".

كما لفت الى ان "هذا الاستنفار طبيعي وليس طوارئ، باعتبار أن فرق الدفاع المدني هي مستنفرة على مدار 24 ساعة"، موضحا ان "هناك جهداً للأمور الأمنية والعسكرية وهذه الخطط تكون إسناداً لخطة الدفاع المدني في حال تحتاج أي محافظة من المحافظات القريبة الى بغداد والأنبار وديالى، حيث بإمكان سحب فرق الطوارئ من بغداد والبصرة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة باتجاه المحافظات الشمالية التي تحتاج إلى فرق الدفاع المدني".

كذلك أشار الى ان "خطة الطوارئ التي تعمل بها مديرية الدفاع المدني ، تأتي بحسب قانون الدفاع"، موضحا أنه "تم وضع خطة لتوعية المواطنين بضرورة اتباع إرشادات السلامة خلال الأيام الثلاثة القادمة، لتلافي حدوث أي طارئ خلال موجة الأمطار والسيول".

Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
