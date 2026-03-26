مديرية الدفاع المدني: خطة طوارئ كاملة للتعامل مع الأمطار والسيول

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن وضع خطة طوارئ كاملة للتعامل مع الأمطار والسيول، فيما دعت المواطنين الى ضرورة اتباع إرشادات السلامة لتلافي حدوث أي طارئ، حيث ذكر المتحدث باسم المديرية، نؤاس صباح للوكالة الرسمية، إنه "‏في كل موسم شتاء تعقد اللجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني، اجتماعاً بحضور كافة ممثلي الوزارة وبقيت الوزارات الأخرى من صناعة وتجارة ودفاع وهيئة الحشد الشعبي وأمانة بغداد"، مبينا ان "هذه اللجنة تجتمع بشكل دوري لمناقشة الخطط المستقبلية قبل موسم الشتاء كتهيئة زوارق الدفاع المدني وزوارق الإنقاذ التي تم تسلمها حديثا، حيث تم زجها في الخطة وتأمين موسم الأمطار والفيضانات".

وأضاف ان "هناك استنفاراً كاملاً لكل فرق الدفاع المدني في نينوى وديالى وكركوك والأنبار وجميع المحافظات التي مرشح أن تكون فيها سيول خصوصا ميسان وواسط وديالى، باعتبار أن في هذه المحافظات مرتفعات جبال حمرين"، مشيرا الى ان "المديرية أعدت خطة كاملة للتعامل مع المخلفات والسيول والفيضانات"، وتابع ان "هناك إجراءات مع هيئة الأنواء الجوية تحسبا لموجة أمطار قادمة خلال هذه الأيام في محافظة نينوى، حيث هنالك استنفار كامل لفريق الجهد الخدمي وبقية المحافظات على طول نهري دجلة والفرات، إضافة الى محافظات نينوى وكركوك وديالى وأجزاء من بغداد".

كما لفت الى ان "هذا الاستنفار طبيعي وليس طوارئ، باعتبار أن فرق الدفاع المدني هي مستنفرة على مدار 24 ساعة"، موضحا ان "هناك جهداً للأمور الأمنية والعسكرية وهذه الخطط تكون إسناداً لخطة الدفاع المدني في حال تحتاج أي محافظة من المحافظات القريبة الى بغداد والأنبار وديالى، حيث بإمكان سحب فرق الطوارئ من بغداد والبصرة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة باتجاه المحافظات الشمالية التي تحتاج إلى فرق الدفاع المدني".

كذلك أشار الى ان "خطة الطوارئ التي تعمل بها مديرية الدفاع المدني ، تأتي بحسب قانون الدفاع"، موضحا أنه "تم وضع خطة لتوعية المواطنين بضرورة اتباع إرشادات السلامة خلال الأيام الثلاثة القادمة، لتلافي حدوث أي طارئ خلال موجة الأمطار والسيول".