قيادة عمليات بغداد: جميع الهيئات الدبلوماسية تتمتع بالأمن والاستقرار

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، أن العاصمة بغداد، آمنة ومستقرة، فيما أشارت إلى أن جميع الهيئات الدبلوماسية تتمتع بالأمن والاستقرار، حيث ذكر قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد التميمي للوكالة الرسمية، إن "العاصمة بغداد آمنة ومستقرة، والقوات الأمنية تعمل ليلاً ونهاراً على استتباب الأمن"، مبيناً أن "هناك تنسيقاً عالي المستوى بين جميع القوات الأمنية من قطعات وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، فضلاً عن مختلف الوكالات الاستخبارية، مع جهود كبيرة تبذل يومياً وعلى مدار الساعة لضمان استقرار بغداد".

وأضاف أن "القطعات الأمنية متواجدة في جميع المناطق"، لافتاً إلى أن "هناك توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة مستمرة للوضع الأمني في بغداد والمحافظات". كذلك أكد أن "الرسالة واضحة لجميع العراقيين، بأن بغداد آمنة ومستقرة، وأن جميع المواطنين والهيئات الدبلوماسية يتمتعون بالأمن والاستقرار".