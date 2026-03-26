وزارة الموارد المائية: انتعاش مناسيب سدود كركوك وزيادة إطلاقات سد الدبس

أعلنت إدارة سد الدبس التنظيمي بمحافظة كركوك، اليوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ في المناسيب المائية وزيادة الإطلاقات لتصل إلى 500 متر مكعب في الثانية، فيما أكدت مديرية الموارد المائية في المحافظة استفادة الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية من الموجة المطرية الحالية، حيث ذكر مدير سد الدبس، شاخوان حسين للوكالة الرسمية، "سجلنا ارتفاعاً كبيراً في كميات المياه الواردة من نهر الزاب الأسفل، مما استوجب فتح بوابات السد وتصريف 500 متر مكعب في الثانية"، مبيناً أن "هذه الإطلاقات تهدف إلى تغذية عمود نهر دجلة، مع احتمالية زيادتها في حال استمرار ارتفاع المناسيب، مؤكداً اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة أي زيادة إضافية".

من جانبه، أوضح مدير سد خاصة جاي، رأفت بهجت لـ (واع)، أن "المنخفض الجوي الحالي رفع مستويات الخزين في حوض السد بمقدار مترين"، مشيراً إلى أن "المناطق الشمالية الشرقية للمحافظة تقع ضمن النطاق الأكثر تأثراً بالهطول الغزير وفقاً للتوقعات الجوية، مما يبشر بزيادة إضافية في السعة الخزنية للسد التي تصل إلى 81 مليون متر مكعب".

وفي سياق متصل، أكد مدير الموارد المائية في كركوك، زكي كريم لـ (واع)، أن "الفوائد المائية لم تقتصر على السدود فحسب، بل شملت تعزيز المياه الجوفية وتحسين جودتها"، لافتاً إلى أن "هذه الأمطار تسهم بشكل مباشر في إدامة المراعي وزيادة خصوبة الأرض وتأمين خزين مائي استراتيجي للمحافظة".

وبحسب الموقف المطري المسجل لليوم الخميس 26 آذار 2026، فقد تصدر قضاء الدبس معدلات الهطول بـ 55 ملم، تلاه قضاء الرياض بـ 37 ملم، ثم ناحية تازة بـ 33 ملم، فيما سجل قضاء الحويجة 31 ملم، وناحية ليلان 30 ملم.

كما شملت معدلات الهطول قضاء داقوق بواقع 29 ملم، وقره هنجير 28 ملم، ومركز مدينة كركوك 25 ملم، بينما سجلت ناحية آلتون كوبري 23.5 ملم، والعباسي 20.5 ملم، وشوان 18.9 ملم، والزاب 18.7 ملم.