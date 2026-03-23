وزارة التربية: استئناف الدوام الرسمي في إقليم كردستان يوم الأحد المقبل

أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين، عن تأجيل استئناف الدوام الرسمي في إقليم كردستان إلى يوم الأحد المقبل، حيث ذكرت الوزارة، في بيان، إن "وزير التربية وكالة أحمد الأسدي وجه جميع ممثليات الوزارة في إقليم كردستان باستئناف الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل؛ مراعاةً للوضع الأمني وتجنبًا للسيول والأمطار الشديدة". كما أكد وزير التربية، حسب البيان، على "أهمية متابعة التحديثات الجوية واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة؛ لضمان سلامة الطلبة والملاك التعليمي، مشددًا على استمرار تقديم الخدمات التعليمية بجودة وكفاءة عالية".



