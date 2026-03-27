التربية : دوام السبت تقديري ولايشمل المدارس التي اتمت مناهجها

اكدت وزارة التربية :" ان الدوام يوم السبت يُعدّ تقديرياً ، بحسب حاجة كل مدرسة ،ولا يشمل المدارس التي أتمّت مناهجها الدراسية".

وقال المكتب الإعلامي في وزارة التربية ، في ايضاح لما تم نشره من قبل المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي، بشأن استكمال المناهج الدراسية، انه:" بناءً على توجيهات وزير التربية وكالة احمد الاسدي، تقرر اعتماد الدوام الرسمي ليوم السبت، بهدف استثمار الوقت المتاح لاكمال المناهج الدراسية"..

واوضح المكتب :" ان القرار جاء تحت مظلة الحرص الوزاري على ضمان اكمال المواد الدراسية بالشكل الأمثل"، داعياً ادارات المدارس والهيئات التدريسية والتعليمية الى الالتزام بالدوام يوم السبت، والعمل على تنظيم الجداول الدراسية بما يحقق افضل نسب انجاز ممكنة.

وبيّن :" ان الدوام يوم السبت يُعدّ تقديرياً بحسب حاجة كل مدرسة؛ اذ لا يشمل المدارس التي اتمّت مناهجها الدراسية وحققت نسب انجاز كاملة، فيما يعتمد في المدارس التي لم تُكمل مناهجها، لغرض استثمار الوقت المتبقي وضمان اتمام المقررات الدراسية".

واشار الى :" ان المديريات العامة للتربية ستتولى متابعة تنفيذ هذا التوجيه ميدانياً، لضمان تطبيقه وفق خطط واقعية ترفع مستوى الاداء التعليمي، بما يحقق انجاز المناهج ضمن التوقيتات المحددة".