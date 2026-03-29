الدفاع المدني: خطة شاملة من ثلاثة محاور لحماية حقول الحنطة وتأمين السايلوات

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن استنفار كامل طاقاتها لتأمين موسم حصاد الحنطة في عموم البلاد، فيما أكدت اعتماد إجراءات وقائية وميدانية مشددة لحماية المحاصيل الاستراتيجية من خطر الحرائق، حيث ذكر مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح شاكر للوكالة الرسمية، إن "المديرية، وبإشراف مباشر من اللواء الحقوقي، محسن كاظم علك، وضعت خارطة طريق إجرائية ترتكز على ثلاثة محاور زمنية لمحاصرة الخطر قبل وقوعه".

كذلك لفت الى ان "المراحل تمثلت: الأولى مرحلة ما قبل الحصاد: تشمل التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات، ومع وزارة الكهرباء لصيانة الأسلاك المارة فوق الحقول، فضلاً عن إقامة دورات تدريبية للفلاحين وتوجيه وصايا إرشادية تمنع التدخين أو إشعال النيران لأي غرض داخل الحقول"، وتابع، أما المرحلة الثانية فتكون أثناء الحصاد: وتتضمن المرافقة الميدانية لفرق الدفاع المدني للحاصدات أثناء العمل لتلافي الحرائق الناتجة عن شرارات العوادم، مع التأكيد على سرعة التبليغ عبر الخط الساخن (911)"، مبيناً أن "الثالثة ما بعد الحصاد: وتتركز على تأمين "السايلوات" ومراكز التخزين عبر نشر عجلات إطفاء مرابطة وتدريب فرق الحماية الذاتية في تلك المواقع".

وأضاف، أن "المديرية تعتمد نظاماً ذكياً في توزيع الجهد البشري والآلي يعتمد على التوقيتات الزمنية لنضج المحاصيل"، موضحاً أن "الخطة تبدأ بتعزيز المحافظات الجنوبية بفرق إضافية، ثم تنتقل هذه الفرق تدريجياً لتعزيز المحافظات الوسطى، وصولاً إلى تركيز الثقل الأكبر في المحافظات الشمالية التي تتميز بغزارة الإنتاج وتأخر موعد حصادها".

كما أشار إلى أن "الخطة تشمل جميع المساحات المزروعة سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص (المواطنين)، كونها تمثل بمجموعها السلة الغذائية والاكتفاء الذاتي للبلاد"، مشيراً إلى "وجود تنسيق عالٍ مع الأجهزة الأمنية لمنع أي محاولات تخريبية أو عبث بمقدرات البلاد الاقتصادية"، وتابع: إن "المديرية تتوقع موسماً زراعياً وفيراً نظراً لغزارة الأمطار، مما ضاعفت من استنفار كوادر الدفاع المدني المرابطة على مدار الساعة لضمان وصول كل سنبلة ذهبية إلى المخازن بسلام".