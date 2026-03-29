هيئة الحشد الشعبي: ثلاث غارات غادرة استهدفت مقر اللواء 14 في نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن تعرض مقر اللواء 14 في نينوى إلى ثلاث غارات غادرة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "مواقع تابعة للحشد الشعبي في محافظة نينوى، تعرضت فجر اليوم إلى عدوان صهيو-أميركي غادر عبر ثلاث ضربات جوية أثناء الواجب الرسمي". كذلك أضاف أن "الاستهداف الأول شمل مقر اللواء 14 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، فيما استهدفت الضربتان الثانية والثالثة أحد مقرات الفوج الرابع التابع للواء نفسه في المحافظة".



