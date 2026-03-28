مركز اعالي الفرات الأكاديمي: الأمطار رفدت نهر الفرات بنحو ربع مليار متر مكعب من المياه

أعلن مركز أعالي الفرات لأبحاث التنمية المستدامة في جامعة الأنبار، اليوم السبت، تسجيل موجة سيول غير مسبوقة في وديان المنطقة الغربية للمحافظة، إثر الأمطار الغزيرة، فيما أشار المركز الى أن الامطار الساقطة أسهمت برفد نهر الفرات بنحو ربع مليار متر مكعب من المياه خلال فترة ثلاثة أيام، إذ ذكر مدير مركز أعالي الفرات لأبحاث التنمية المستدامة عمار حاتم كامل للوكالة الرسمية،إن "إجمالي الإيرادات المائية من وادي حجلان بلغ 44,820,000 متر مكعب، ومن وادي حوران 199,584,400 متر مكعب، ومن وادي زغدان 2,916,000 متر مكعب، ليصل المجموع إلى أكثر من 247,320,400 متر مكعب خلال ثلاثة أيام فقط".

كذلك لفت الى أن "هذه الكميات تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الخزين المائي، لاسيما عبر بحيرة الحبانية من خلال ناظم الورار، إلى جانب إعادة إحياء مشروع السد التنظيمي في منطقة البغدادي، الذي تبلغ سعته التصميمية نحو 500 مليون متر مكعب"، لافتا الى أن "نحو نصف هذه السعة تحقق فعلياً خلال أيام قليلة من تدفقات ثلاثة وديان فقط، ما يعكس الأهمية الكبيرة للمشروع في تنظيم الإيرادات المائية وتحسين إدارة الموارد".

كما أوضح أن "سعة بهذا الحجم يمكن أن تغطي احتياجات مدينة بحجم الرمادي لمدة عام كامل، وفق المعايير العالمية، ما يعزز أهمية استثمار مياه السيول ضمن خطط مستدامة، مؤكدا استعداد المركز للتعاون مع وزارة الموارد المائية والجهات المعنية لإعادة دراسة المشروع وتطوير حلول علمية لإدارة الموارد المائية في البلاد".