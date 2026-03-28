وزارة الزراعة تؤكد امتلاك رصيد كافٍ من اللقاحات البيطرية وتكشف مسارات توريد جديدة

أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، توفر خزين استراتيجي من الأدوية واللقاحات البيطرية في عموم المستشفيات والمخازن التابعة لها، فيما كشفت عن استمرار توريد مستلزمات القطاع الخاص عبر المنافذ البرية مع تركيا والأردن، حيث ذكر مدير عام دائرة البيطرة، محمد المياحي للوكالة الرسمية، إن "الدائرة تمتلك رصيداً كافياً من الأدوية واللقاحات المستوردة المودعة في مخازنها والمستشفيات البيطرية، ما يؤمن احتياجات الثروة الحيوانية ويسمح بتجاوز الفترة الراهنة"، مشيراً إلى أن "الخطط المستقبلية تتضمن التوجه نحو إبرام تعاقدات جديدة لتعزيز الرصيد بعد انحسار الظروف الإقليمية الحالية".

وفيما يخص آليات التوريد للقطاع الخاص، أوضح المياحي أن "الأدوية واللقاحات الخاصة بالمكاتب والشركات تصل حالياً عبر الطرق البرية من خلال تركيا والأردن، باستخدام شاحنات مبردة"، لافتاً إلى أن "السياقات السابقة كانت تحصر وصول اللقاحات عبر مطار بغداد الدولي فقط، إلا أنه تقرر السماح بدخولها برياً عبر تركيا؛ لضمان استمرارية التجهيز ودعم القطاع الخاص في ظل المتغيرات الحالية".