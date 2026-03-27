حالة الطقس: أمطار متفاوتة الشدة وارتفاع في درجات الحرارة


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار متفاوتة الشدة وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الشدة خاصة في الأقسام الشرقية فيها، ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد"، وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 13، ودهوك وأربيل 15، نينوى وكركوك 17، صلاح الدين والأنبار وديالى 21، وبغداد وكربلاء المقدسة وواسط 22، وبابل والديوانية والنجف الأشرف 23، وميسان والديوانية والمثنى 24، وذي قار والبصرة 25".

وأضاف، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية لما سجل في اليوم السابق".

كما لفت إلى، أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الشدة ومتفرقة في المنطقة الوسطى وامطار متوسطة تزداد غزارتها على فترات في المنطقة الشمالية، ويكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق على العموم".

كما أوضح، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تساقط امطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، ويكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية لما سجل في اليوم السابق".

