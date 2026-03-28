حالة الطقس: الامطار تستمر حتى بداية نيسان

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، عن استمرار تساقط الأمطار حتى بداية نيسان المقبل، حيث ذكرت الهيئة في بيان، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً في المنطقة الشمالية مع أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً، وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبينة ان "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط امطار خفيفة إلى متوسطة في المنطقة الشمالية وفرصة لزخات مطر خفيفة في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

واضافت أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية"، مشيراً إلى أن "طقس الأربعاء القادم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في عموم البلاد مع تساقط زخات مطر متفرقة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق"، وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد ستكون في المنطقة الجنوبية بين (24-26) وفي المنطقة الوسطى بين (19-23) وفي المنطقة الشمالية بين (14-18)".