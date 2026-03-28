وزير الداخلية ينعى استشهاد ضابط أثناء أداء الواجب في الأنبار

نعى وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت ( 28 آذار 2026 )، استشهاد العقيد "جودت كاظم صلال الموزاني"، الذي ارتقى أثناء تأدية الواجب في قاطع عمليات محافظة الأنبار.

وقال الوزير، في بيان، إن "الفقيد استُشهد خلال تنفيذ المهام الأمنية"، مؤكداً أنه "كان مثالاً للقائد الشجاع والضابط المخلص في أداء واجباته، ولم يتوانَ عن الدفاع عن أمن الوطن واستقراره".

وأضاف أن "الشهيد سطّر بدمه صفحةً جديدةً من التضحية والفداء، مختتماً مسيرته المهنية بنيل شرف الشهادة في سبيل العراق".