مكافحة الإرهاب ينفذ حملة تفتيش واسعة ضد بقايا داعش في 4 محافظات

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت ( 28 آذار 2026 )، حملة تفتيش واسعة في محافظات ديالى، نينوى، الأنبار وصلاح الدين، استهدفت مناطق مأهولة ببقايا عصابات داعش الإرهابية.

وذكر إعلام الجهاز في بيان أنه "تم خلال الحملة تنفيذ سلسلة من الواجبات الدقيقة استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة، أسفرت عن تفتيش العشرات من الجحور والأوكار".

وأضاف أنه "تم العثور على مجموعة من الاعتدة والعبوات اللاصقة ومواد شديدة الانفجار، تم التعامل معها مباشرة في منطقة الواجب".