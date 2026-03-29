الأخبار

وزارة النقل تعلن إحصائية البواخر الراسية بالموانئ خلال آذار وتؤكد الاستمرار باستقبال السفن


 

 

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن إحصائية عدد البواخر الراسية في موانئها خلال شهر آذار الحالي، فيما أكدت الاستمرار باستقبال السفن، حيث ذكرالمتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي للوكالة الرسمية، إن "الوكالات البحرية في الشركة العامة للنقل البحري، استقبلت عدداً من البواخر خلال الشهر الحالي، وتمت إدارة عمليات الشحن والتفريغ من قبل الشركة العامة للموانئ العراقية، تماشياً مع المعايير الدولية لتعزيز التجارة البحرية".

كما أوضحان "موانئ العراق استقبلت، الباخرة SJ BOSS بحمولة تزن (50) حاوية وببضاعة مكيسة والقادمة من الإمارات، وبجنسية بنما، فيما رست الباخرة SSF VALENCE على الرصيف (27) بحمولة حاويات (957)، قادمة من الإمارات، وبجنسية (ST. VINCENT)"، وتابع، ان "الموانئ العراقية شهدت رسو الباخرة SEA PEARL على الرصيف (11) الرحلة (0526)، كما رست الباخرة OCEAN PEARLو الباخرة QUEEN BAY، والباخرة OBE HEART وكذلك رست الباخرة G FORCE، بينما استقبل ميناء أبو فلوس الباخرة شهريار".

كذلك لفت الى، ان "رصيف رقم (1) في ميناء أم قصر الجنوبي استقبل OCEAN PEARL المحملة بالحنطة، أما رصيف رقم (2) فاستقبل QUEEN BAY محملة بالسكر والحنطة، فيما استقبل رصيف رقم (4) الباخرة G FORCE المحملة بالذرة، أما رصيف رقم (7) فرست عليه الباخرة OBE HEART محملة بالحنطة"، وتابع ان "دخول هذه السفن يعزز من حركة التجارة البحرية العراقية"، منوهاً بأن "العراق مستمرٌ في استقبال البواخر رغم التوترات الإقليمية والدولية التي تعصف بالمنطقة".

