وزارة العدل: خطط شاملة لإعادة تأهيل نزيلات سجن النساء المركزي خلال العام الجاري

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن خطط شاملة لإعادة تأهيل نزيلات سجن النساء المركزي ستُطلق خلال العام الجاري، حيث ذكرت مديرة قسم سجن النساء المركزي، بيداء التميمي، في بيان، إن "الوزارة أعلنت عن إعداد وتنفيذ خطط شاملة لإعادة تأهيل النزيلات المودعات في السجن، تتضمن حزمة متكاملة من البرامج التعليمية والتأهيلية التي ستُطبق خلال العام الحالي، انسجاماً مع توجيهات وزير العدل، خالد شواني في تعزيز برامج الإصلاح وإعادة الإدماج المجتمعي".

وأوضحت أن "البرامج التعليمية ستنطلق ابتداءً من محو الأمية، مع التوسع لتشمل مراحل تعليمية متقدمة وبما يتيح استيعاب أكبر عدد ممكن من النزيلات، فضلاً عن توفير بيئة تعليمية داعمة بالتعاون مع الجهات المختصة".

وبيّنت التميمي أن "الخطة تتضمن أيضاً برامج تدريبية في مجال الحرف اليدوية، مثل الخياطة والأعمال اليدوية المختلفة، بهدف إكساب النزيلات مهارات مهنية تمكّنهن من تأمين فرص عمل أو إطلاق مشاريع صغيرة بعد انقضاء مدة محكوميتهن، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهن".

كما أضافت أن "البرامج التأهيلية ستشمل تنظيم محاضرات توعوية وإرشادية في مجالات نفسية واجتماعية وقانونية، تُعنى بتقويم السلوك وتعزيز القيم الإيجابية، إلى جانب تقديم دعم نفسي يهدف إلى معالجة الآثار السلبية للتجربة السجنية".

فيما أكدت أن "هذه الجهود تأتي ضمن رؤية إصلاحية متكاملة تسعى إلى تحويل المؤسسات الإصلاحية إلى بيئات منتجة تسهم في إعادة بناء الفرد، وتأهيله للاندماج في المجتمع كعنصر فاعل ومسؤول".