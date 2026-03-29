مديرية شرطة الطاقة: المنشآت النفطية مؤمنة بالكامل


 

 

أكدت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأحد، أن المنشآت النفطية مؤمنة بالكامل، حيث ذكر مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن ظافر الحسيني، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "جميع المنشآت النفطية، من شمال العراق الى جنوبه، مؤمنة بالكامل نتيجة للحرب الدائرة في المنطقة والوضع الأمني الحرج الذي تمر به حالياً"، مؤكداً ان "الحماية تشمل استخدام الكاميرات الحرارية وانتشار أبطال شرطة الطاقة".

وأوضح ان "الطائرات المسيّرة تم تقييد استخدامها حالياً بسبب الوضع القائم والحرب الدائرة، إلا ان مكافحة التهريب مستمرة وبشكل متواصل في المنطقة".

كذلك لفت الى ان "كافة المنشآت النفطية، من حقول وأنابيب ومنشآت، مؤمنة بالكامل وممسوكة بالكاميرات الحرارية التي يسيطر عليها أبطال شرطة الطاقة"، وتابع ان "منتسبي شرطة الطاقة، رجال وطنيون وأوفياء، لا يجاملون على الحق ولا يتهاونون مع أي شخص مهما كان عنوانه".

