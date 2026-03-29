الأخبار

رئيس مجلس الشورى الإيران : المقاومة في العراق أظهرت شجاعة كبيرة


أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد ( 29 آذار 2026 )، أن حركة حزب الله في لبنان، التي كانت تواجه تهديدات مستمرة بنزع سلاحها، أصبحت اليوم عنصراً مهماً وفعالاً في مقاومة إسرائيل، مشيراً إلى أن الحزب أظهر فعاليته في إحراج النظام الصهيوني.

وقال قاليباف في تصريح صحفي، إن "المقاومة في العراق أظهرت شجاعة كبيرة، وقد فاجأت العدو، فيما منح دخول أنصار الله في اليمن جبهة المقاومة دفعة جديدة، مؤكداً استعدادهم لإحداث مفاجآت لافتة".

وفي حديثه عن الحرب الأخيرة، أضاف قاليباف أن "حرب رمضان وصلت الآن إلى أكثر مراحلها حساسية"، كاشفاً أن "العدو الذي كان يزعم تدمير القوات الجوية والبحرية والصاروخية الإيرانية أصبح الآن يسعى إلى فتح مضيق هرمز، وهو هدف عملي يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

واختتم قاليباف تصريحاته بالقول إن "ترامب وُجّهت إليه اتهامات بإشعال حرب بلا هدف على مستوى العالم، ولم يجد جواباً للرأي العام"، مشيراً إلى أن "شرّ إشعال الحرب عاد إلى من بدأها".

التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
