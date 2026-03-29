رئيس مجلس الشورى الإيران : المقاومة في العراق أظهرت شجاعة كبيرة

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد ( 29 آذار 2026 )، أن حركة حزب الله في لبنان، التي كانت تواجه تهديدات مستمرة بنزع سلاحها، أصبحت اليوم عنصراً مهماً وفعالاً في مقاومة إسرائيل، مشيراً إلى أن الحزب أظهر فعاليته في إحراج النظام الصهيوني.

وقال قاليباف في تصريح صحفي، إن "المقاومة في العراق أظهرت شجاعة كبيرة، وقد فاجأت العدو، فيما منح دخول أنصار الله في اليمن جبهة المقاومة دفعة جديدة، مؤكداً استعدادهم لإحداث مفاجآت لافتة".

وفي حديثه عن الحرب الأخيرة، أضاف قاليباف أن "حرب رمضان وصلت الآن إلى أكثر مراحلها حساسية"، كاشفاً أن "العدو الذي كان يزعم تدمير القوات الجوية والبحرية والصاروخية الإيرانية أصبح الآن يسعى إلى فتح مضيق هرمز، وهو هدف عملي يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

واختتم قاليباف تصريحاته بالقول إن "ترامب وُجّهت إليه اتهامات بإشعال حرب بلا هدف على مستوى العالم، ولم يجد جواباً للرأي العام"، مشيراً إلى أن "شرّ إشعال الحرب عاد إلى من بدأها".