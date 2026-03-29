وزير التربية يثمن جهود الأمن الوطني في إسقاط متهم بالاحتيال

ثمن وزير التربية وكالة أحمد الأسدي، اليوم الاحد ( 29 آذار 2026 )، جهود جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة، التي أسفرت عن إلقاء القبض على متهم استغل حاجة المواطنين بإيهامهم بالتعيين على ملاك مديرية تربية البصرة مقابل مبالغ مالية تجاوزت 4500 دولار.

وأوضح إعلام وزارة التربية في بيان ، أن "العملية نُفذت بعد استحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم في منطقة بريهة، حيث ضُبط المتهم بالجرم المشهود أثناء استلامه 3000 دولار، بالإضافة إلى حيازته معاملات صادرة عن مديرية تربية البصرة كانت تُستخدم لإضفاء مصداقية على نشاطه الاحتيالي".

وحذّر المكتب الإعلامي المواطنين من الانجرار خلف الوعود الكاذبة أو التعامل مع جهات غير رسمية، مؤكداً أن التعيينات تتم حصراً عبر القنوات الحكومية المعتمدة، وداعياً إلى الإبلاغ عن أي حالات مماثلة دعمًا لجهود الأجهزة الأمنية.