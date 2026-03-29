الإعلام والاتصالات توجه إنذاراً إلى قناة “العربية الحدث"


أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات تشخيص مخالفة في أحد التقارير التلفزيونية التي بثتها قناة “العربية الحدث” الفضائية يوم السبت الموافق 28/03/2026، وذلك استناداً إلى تقارير الرصد الصادرة عن الجهات المختصة في الهيأة.

وأوضحت الهيأة أن التقرير المشار إليه احتوى مضامين مخالفة لأحكام لائحة قواعد البث الإعلامي، ولا سيما الباب الثاني/ المادة (1) المتعلقة بمنع التحريض على العنف والكراهية، والمادة (3) الخاصة بحظر بث المواد الكاذبة أو المضللة، فضلاً عن المادة (4) التي تلزم بالدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.

وبناءً على ذلك، قررت الهيأة توجيه عقوبة الإنذار إلى القناة، وإلزامها بحذف المادة الإعلامية المخالفة من جميع منصاتها، إضافة إلى نشر اعتذار رسمي وفق السياقات المعتمدة، بما ينسجم مع الضوابط المهنية والقانونية النافذة.

وأكدت أن الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي يُعد واجباً قانونياً على جميع المؤسسات الإعلامية العاملة في العراق أو الموجهة إليه، وأن أي تجاوز لهذه الضوابط سيُواجه بإجراءات تنظيمية وقانونية وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.

كما شددت الهيأة على استمرارها في متابعة المحتوى الإعلامي ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات غير الملتزمة، بما يضمن حماية البيئة الإعلامية وتعزيز المهنية ومنع بث أي محتوى من شأنه تضليل الرأي العام أو الإضرار بالسلم المجتمعي.

