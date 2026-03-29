مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الثالثة لعام 2026 برئاسة القاضي فائق زيدان

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد ( 29 آذار 2026 )، جلسته الثالثة لعام 2026 برئاسة القاضي فائق زيدان.

وقال إعلام القضاء في بيان إن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الثالثة صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان"، مشيراً الى أنه |تم خلالها تأبين المدعي العام المتقاعد محمد عبد الرزاق محمود الذي وافاه الأجل".

وأضاف، أنه "تم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى النقل والانتداب وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة."