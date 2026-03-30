محكمة جنايات الكرخ: الإعدام بحق قاتل النقيب حارث السوداني


أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الإثنين، حكماً بالإعدام بحق الارهابي أحمد صبري رشيد، عن جريمة قتل الشهيد النقيب حارث السوداني، والشهيد حمزة عبد محسن، عام 2017 في قضاء الطارمية، حيث ذكر بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أن " الارهابي أحمد صبري رشيد، المنتمي إلى عصابات داعش الإرهابية، أقدم على خطف الشهيد النقيب حارث السوداني، والشهيد حمزة عبد محسن، عام 2017 في قضاء الطارمية، وقتلهما بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وبث الرعب في نفوس المواطنين، تحقيقاً لغايات إرهابية".

كما لفت إلى، أن "الحكم بحقه جاء استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
