محكمة جنايات الكرخ: الإعدام بحق قاتل النقيب حارث السوداني

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الإثنين، حكماً بالإعدام بحق الارهابي أحمد صبري رشيد، عن جريمة قتل الشهيد النقيب حارث السوداني، والشهيد حمزة عبد محسن، عام 2017 في قضاء الطارمية، حيث ذكر بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أن " الارهابي أحمد صبري رشيد، المنتمي إلى عصابات داعش الإرهابية، أقدم على خطف الشهيد النقيب حارث السوداني، والشهيد حمزة عبد محسن، عام 2017 في قضاء الطارمية، وقتلهما بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وبث الرعب في نفوس المواطنين، تحقيقاً لغايات إرهابية".

كما لفت إلى، أن "الحكم بحقه جاء استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".