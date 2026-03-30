رئاسة البرلمان تقرر تحديد يوم السبت 11 نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

قررت رئاسة البرلمان، اليوم الاثنين، تحديد يوم السبت الموافق 11 نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث ذكرت رئاسة البرلمان في بيان، ان "رئاسة مجلس النواب، عقدت اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية، لبحث عدد من الملفَّات المهمَّة المتعلِّقة بعمل المجلس، وأبرزها مناقشة عدد من القوانين المهمَّة التي ستُدرج على جداول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استكمال التصويت على اللجان الدائمة للمجلس".

كما أوضحت، ان "الاجتماع، ناقش بشكل موسَّع ملفَّ انتخاب رئيس الجمهورية، وأهمية المضي بإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وإنهاء حالة الانسداد السياسي في ظلِّ الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد"، وتابعت، ان "رئاسة مجلس النواب، قررت تحديد يوم السبت 11 نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، داعية "قادةَ الكتل السياسية إلى تحمّل مسؤوليَّاتهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات".