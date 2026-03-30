التربية النيابية: مقترح بدخول شامل للصفوف المنتهية

اقترحت لجنة التربية النيابية، أن يكون الدخول شاملاً هذا العام للصفوف المنتهية، فيما طالبت بتقليص المناهج للمراحل غير المنتهية مراعاة للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد والمنطقة، حيث ذكرت عضو اللجنة شيماء عبد الستار للصحيفة الرسمية، انه "لم يصدر إلى الآن أي قرار من وزارة التربية بشأن تقليص المناهاج الدراسية للمراحل المنتهية برغم وجود مطالبات بهذا الشأن وخاصة من لجنة التربية".

وأضافت أن "المطالبات تشمل تقليص الفصول الأخيرة من المنهاج والتي لايمكن الوصول لها بسهولة بسبب الوضع الأمني والخدمي والذي أدى إلى وجود عُطل كثيرة"، مشيرة الى ان "لجنة التربية النيابية بصدد إصدار كتاب إلى وزارة التربية وهيئة الرأي بشأن تقليص مفردات المواد، لاسيما الفصول الأخيرة".

كذلك لفتت، إلى "وجود رؤية داخل اللجنة بأن يكون الدخول شاملاً للمراحل المنتهية والخارجي والمهني"، منوهة بأن "هذه الأمور واتخاذ القرارات مناطة بهيئة الرأي في وزارة التربية ووزير التربية الذين يقع على عاتقهم اتخاذ مثل هكذا أمور".