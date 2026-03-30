استجابةً لنداء المرجعية.. أهالي الديوانية يتبرعون بالمال والحُلي دعماً للشعبين اللبناني والإيراني

شهدت محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، حملة تجميع التبرعات المالية والحُلي دعماً للشعبين اللبناني والإيراني وذلك استجابةً لنداء المرجعية، فقد ذكر ممثل مكتب السيد السيستاني في الديوانية، الشيخ إسماعيل الامامي للوكالة الرسمية، إنه "بعد توجيه ونداء من المرجع الديني الأعلى، السيد علي الحسيني السيستاني على مساندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب اللبناني، بدأ أهالي الديوانية بجمع التبرعات المالية، إذ تبرع الصغير قبل الكبير بأموال وكذلك الفتيات بأقراطهن وحُليهن والرجال والنساء والشباب من يتبرع بالأموال ومنهم من يتبرع بمواد غذائية".

من جهته أوضح رئيس لجنة التبرعات التابعة لمكتب السيد السيستاني في الديوانية، راضي عيسى، أنه "استجابة لنداء المرجعية بدأنا بجمع التبرعات منذ الساعات الأولى من دعوة المرجعية "، مبينا ان "المساهمات بلغت أكثر من 7 ملايين دينار والمبلغ في ازدياد مستمر"، بدوره قال الشيخ فوزي الهلالي، من مكتب المرجعية في الديوانية، إن "المرجعية الدينية فتحت باب المبادرة، وذلك دعماً للنازحين في لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويمكن التبرع بأي مبلغ بسيط ".

فيما أوضح المتبرع، حيدر فرهود، من أهالي الديوانية ، ان "المواطنين باشروا تقديم الدعم المادي والمعنوي، وحتى الأطفال تبرعوا بأموالهم لمساندة الشعبين".