وكالة الاستخبارات: تحرير طفل مختطف وتفكيك شبكة للإتجار بالبشر في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تحرير طفل مختطف وتفكيك شبكة للإتجار بالبشر في بغداد، حيث ذكرت الوكالة في بيان، "في إنجاز أمني يجسد التكامل العالي بين الجهد الاستخباري الميداني والقضاء المختص (محكمة تحقيق الكرخ الأولى)، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من خلال مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد، من تحرير طفل مختطف تعرض لجريمة الاتجار بالبشر". واضافت ان "القوة نجحت في تفكيك الشبكة الإجرامية المتورطة بهذا العمل والقبض على متهمينِ اثنينِ ضالعين في الجريمة".



