الأخبار

حالة الطقس: أمطار مصحوبة ببرق ورعد وارتفاع في درجات الحرارة


 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار مصحوبة ببرق ورعد وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر (5-3) كم"، وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 14، دهوك وأربيل 15، نينوى وكركوك 18، صلاح الدين 20، الأنبار 21، ديالى 22، بغداد 23، كربلاء المقدسة 24، النجف الأشرف وبابل والديوانية وواسط وميسان 26، ذي قار والمثنى 27، البصرة 28".

كما أضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد عن اليوم السابق".

كذلك لفت إلى، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول إلى غائم على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة يصاحبها البرق والرعد أحياناً في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر (5-3) كم".

وذكر البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في عموم البلاد عن اليوم السابق".

