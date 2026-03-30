مستشار الأمن القومي: العراق اتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، أن العراق اتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة في البلاد، حيث ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أجرى زيارة إلى مقر سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد كليمينس سيمتنر".

وأكد الأعرجي، خلال اللقاء "حرص العراق على استمرار التعاون وبناء علاقات متينة مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة، وبما يحفظ المصالح المشتركة ويعزز فرص التنمية والتعاون البنّاء على جميع الصعد".

كما جدد الأعرجي، التأكيد على "التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات والسفارات العاملة في العراق" ، مشيراً إلى أن "الجانب العراقي اتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة في البلاد".

بالمقابل، أكد سيمتنر أن "دول الاتحاد الأوروبي حريصة على علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع العراق"، مثمناً "جهود الحكومة العراقية في دعم توجهات إنهاء الصراع الدائر في المنطقة وخطواتها في مجال الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم".