قائد عمليات بغداد: عازمون على فرض القانون ومنع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار

أكد قائد عمليات بغداد، الفريق الدرع الركن وليد خليفة، اليوم الاثنين، على أهمية دور العشائر في ظل الأحداث الأمنية في المنطقة، فيما أشار الى ان الدولة عازمة على فرض القانون ومنع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار، حيث ذكر خليفة في كلمة له خلال مؤتمر (العشائر العراقية رمز الوحدة الوطنية وصمام أمان العراق)، نشرته الوكالة الرسمية، إن "العشائر تمثل الركيزة الأساسية وصمام أمان للحفاظ على السلم الأهلي في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة نتيجة الأحداث الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو الصهيوني وأمريكا، والتي تلقي بظلالها على المنطقة بشكل عام وعلى العراق بشكل خاص".

وأضاف، أن "المسؤولية مشتركة، فالدولة وأجهزتها الأمنية تقوم بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار، ويبقى دور العشائر في توعية المواطنين ونبذ الشائعات ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار"، مشيرا الى "أننا نعوّل كثيراً على حكمة العشائر ومواقفها الوطنية في دعم الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن الحالات المشبوهة، وكل محاولات زعزعة الأمن، وتوعية الشباب لعدم الانجرار خلف الشائعات، وتعزيز روح المواطنة".

كما أوضح، أن "الحفاظ على اللحمة الوطنية مسؤولية الجميع، لأن العراق استطاع بفضل تماسك شعبه ووحدته تجاوز التحديات، واليوم نحن بحاجة إلى التماسك أكثر من أي وقت"، مؤكداً أن "قواتنا الأمنية بجميع تشكيلاتها تقوم بواجباتها، ومستمرة في أداء واجباتها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وأن الدولة عازمة على فرض القانون ومنع أي جهة تحاول زعزعة استقرار البلد".

فيما ثمّن خليفة "مواقف العشائر الوطنية والدعم المستمر"، مؤكداً أن "مناطق حزام بغداد والعاصمة كانت وستبقى صورة ناصعة للتلاحم والتعاون بين المجتمع والقوات الأمنية من أجل عراق آمن ومستقر".