الأخبار

قائد عمليات بغداد: عازمون على فرض القانون ومنع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار


 

 

أكد قائد عمليات بغداد، الفريق الدرع الركن وليد خليفة، اليوم الاثنين، على أهمية دور العشائر في ظل الأحداث الأمنية في المنطقة، فيما أشار الى ان الدولة عازمة على فرض القانون ومنع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار،  حيث ذكر خليفة في كلمة له خلال مؤتمر (العشائر العراقية رمز الوحدة الوطنية وصمام أمان العراق)، نشرته الوكالة الرسمية، إن "العشائر تمثل الركيزة الأساسية وصمام أمان للحفاظ على السلم الأهلي في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة نتيجة الأحداث الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو الصهيوني وأمريكا، والتي تلقي بظلالها على المنطقة بشكل عام وعلى العراق بشكل خاص".

وأضاف، أن "المسؤولية مشتركة، فالدولة وأجهزتها الأمنية تقوم بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار، ويبقى دور العشائر في توعية المواطنين ونبذ الشائعات ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار"، مشيرا الى "أننا نعوّل كثيراً على حكمة العشائر ومواقفها الوطنية في دعم الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن الحالات المشبوهة، وكل محاولات زعزعة الأمن، وتوعية الشباب لعدم الانجرار خلف الشائعات، وتعزيز روح المواطنة".

كما أوضح، أن "الحفاظ على اللحمة الوطنية مسؤولية الجميع، لأن العراق استطاع بفضل تماسك شعبه ووحدته تجاوز التحديات، واليوم نحن بحاجة إلى التماسك أكثر من أي وقت"، مؤكداً أن "قواتنا الأمنية بجميع تشكيلاتها تقوم بواجباتها، ومستمرة في أداء واجباتها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وأن الدولة عازمة على فرض القانون ومنع أي جهة تحاول زعزعة استقرار البلد".

فيما ثمّن خليفة "مواقف العشائر الوطنية والدعم المستمر"، مؤكداً أن "مناطق حزام بغداد والعاصمة كانت وستبقى صورة ناصعة للتلاحم والتعاون بين المجتمع والقوات الأمنية من أجل عراق آمن ومستقر".

مستشار الأمن القومي: العراق اتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات
استجابةً لنداء المرجعية.. أهالي الديوانية يتبرعون بالمال والحُلي دعماً للشعبين اللبناني والإيراني
وكالة الاستخبارات: تحرير طفل مختطف وتفكيك شبكة للإتجار بالبشر في بغداد
محكمة جنايات الكرخ: الإعدام بحق قاتل النقيب حارث السوداني
التربية النيابية: مقترح بدخول شامل للصفوف المنتهية
رئاسة البرلمان تقرر تحديد يوم السبت 11 نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
حالة الطقس: أمطار مصحوبة ببرق ورعد وارتفاع في درجات الحرارة
رئيس مجلس الشورى الإيران : المقاومة في العراق أظهرت شجاعة كبيرة
مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الثالثة لعام 2026 برئاسة القاضي فائق زيدان
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
