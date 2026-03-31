الحشد الشعبي: استشهاد مقاتلين اثنين وإصابة أربعة بتعرّض اللواء 17 في الأنبار إلى اعتداء غادر

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، استشهاد مقاتلين اثنين، وإصابة أربعة آخرين بجروح بتعرّض قاطع اللواء 17 ضمن قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار إلى اعتداء صهيو_أمريكي غادر، حيث ذكرت الهيئة في بيان، إنه " في الساعة 1430 من مساء اليوم الثلاثاء، تعرّض قاطع اللواء 17 في الحشد الشعبي (سيطرة السوداني) ضمن قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار إلى اعتداء صهيو_أمريكي غادر". كما أضاف "أسفر هذا الاعتداء الآثم عن استشهاد مقاتلين اثنين، وإصابة أربعة آخرين بجروح".



