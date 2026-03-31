مستشار الأمن القومي يؤكد استعداد العراق للتعاون في ملف إعادة اللاجئين إلى بلدانهم

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، استعداد الحكومة العراقية الكامل للتعاون في ملف إعادة اللاجئين الموجودين في العراق إلى بلدانهم، حيث ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، توني هارورد".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد استعراضاً شاملاً لعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق، وبحث وسائل استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمفوضية".

كما أكد الأعرجي خلال اللقاء على "أهمية التعامل مع ملف اللاجئين والنازحين بروح إنسانية"، معرباً عن "استعداد الحكومة العراقية الكامل للتعاون في ملف إعادة اللاجئين الموجودين في العراق إلى بلدانهم، وفق القوانين الدولية ومبدأ العودة الطوعية"، مشيراً إلى "جهود العراق الكبيرة في إعادة العائلات العراقية من مخيم الهول، وتأهيلها ودمجها في المجتمع".

كذلك أوضح الأعرجي، أن "الحكومة العراقية ستعمل بالتنسيق مع المفوضية ووزارتي الداخلية والهجرة والمهجرين على إعداد خطة طوارئ شاملة لإنشاء مخيمات خاصة باللاجئين". بالمقابل، أشاد هارورد "بمستوى التعاون القائم بين الجانبين"، مؤكداً "دعم المفوضية لمبدأ العودة الطوعية والعمل على إيجاد حلول مستدامة لقضية اللاجئين".