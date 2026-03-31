مجلس القضاء الأعلى يستضيف اجتماعاً عن جرائم الابتزاز الالكتروني

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "مجلس القضاء الأعلى استضاف اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني ضمّ كلاً من المركز الوطني للأمن السيبراني في مكتب رئيس الوزراء، وجهاز الأمن الوطني، ومستشارية الأمن القومي."

وأضاف ،أن "الاجتماع حضره المشرف القضائي القاضي ناصر عمران ممثلاً عن مجلس القضاء الأعلى، ومدير عام جهاز الامن الوطني والوفد المرافق له، إضافة إلى ممثلين عن المركز الوطني للأمن السيبراني، ومستشارية الأمن القومي"، وتابع ،أن "الاجتماع شهد استعراض دراسة استخبارية قدمها جهاز الأمن الوطني، والتي تضمنت تحليلاً لأنماط جرائم الابتزاز الالكتروني، والاساليب المستخدمة في ارتكابها، وأبرز التحديات التي تواجه الجهات المختصة في مكافحتها."

كذلك اوضح ،أن " المجتمعين ناقشو ايضاً الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة للحد من هذه الجرائم، مؤكدين "ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسستين القضائية والأمنية، وتطوير أدوات التحري والتحقيق بما يضمن سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة".