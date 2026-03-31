الإعلام الأمني: سقوط مسيّرة في حقل غرب القرنة 1 وصاروخ على منزل بالثرثار دون انفجارات أو إصابات

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة مسيّرة في حقل غرب القرنة 1 بمحافظة البصرة، وصاروخ على منزل في الثرثار بمحافظة الانبار دون انفجارهما، مشيرة الى أن الحادثين لم يسفرا عن وقوع اصابات بشرية، فقد ذكر رئيس خلية الاعلام الامني الفريق سعد معن في بيان، إن "طائرة مسيرة سقطت في موقع صحراوي مفتوح داخل حقل غرب القرنة 1 النفطي في محافظة البصرة دون ان تنفجر ولم يخلف الحادث اضرارا مادية او اصابات بشرية".

كما اضاف أن "صاروخا قد سقط على احد المنازل في منطقة الثرثار الطراح في محافظة الانبار وتسبب باختراق السقف واستقر في صالة المنزل دون أن ينفجر، ولم يسفر الحادث عن وقوع اصابات بشرية"، مشيرا الى أن "مفارز معالجة المتفجرات والمخلفات الحربية توجهت الى المكان للتعامل مع الحادث".