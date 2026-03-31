وزارة التربية: شمول المدارس بقرار مجلس الوزراء الخاص ببدء الدوام يوم غد الأربعاء في الـ9 صباحاً

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، شمول المدارس بقرار مجلس الوزراء الخاص ببدء الدوام يوم غد الأربعاء في الـ9 صباحاً، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في ايضاح بشان قرار مجلس الوزراء الخاص ببدء الدوام يوم غد الأربعاء في الـ9 صباحاً ،أن"جميع المدارس الحكومية والأهلية مشمولة بقرار مجلس الوزراء الخاص ببدء الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء في الساعة 9 بدلاً من الساعة 8 صباحاً لتتسنى متابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب بوليفيا".

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، أن يكون بدء الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم غد الأربعاء في الساعة 9 صباحا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) أن "مجلس الوزراء قرر أن يكون بدء الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم غد الأربعاء في الساعة 9 بدلاً من الساعة 8 لتتسنى متابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب بوليفيا، التي ستقام الساعة 6 صباحا بتوقيت بغداد".

وأضاف البيان، "كما قرر مجلس الوزراء رصد مكافآت مجزية للاعبي المنتخب في حال تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم".