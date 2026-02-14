الأخبار

إحباط عدد من محاولات التهريب في السيطرات الاتحادية المحاذية للإقليم


أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت ( 14 شباط 2026 )، إحباط عدد من محاولات التهريب في السيطرات الاتحادية المحاذية لاقليم كردستان، فيما أشارت الى ضبط عجلات تحمل مواد ممنوعة الاستيراد واخرى لاتحمل اوراقا رسمية.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تستمر بالرقابة والتدقيق على عمل السيطرات المحاذية للإقليم من اجل ضمان سلامه الإجراءات وتوحيدها من حيث الرسم والمنع وحماية المنتج المحلي، حيث تمكنت الهيئة من ضبط العديد من المخالفات بعد اجرائها تدقيق المعاملات الكمركية والبضائع الواردة عبر هذه السيطرات".

واضافت أنه "في سيطرة دارمان، تم ضبط عجلة محملة بمادة التبن مخبأ خلفها (مشروبات كحولية) بعدد اجمالي 7200 علبه تم تنظيم محضر ضبط اصولي مشترك لاتخاذ الاجراءات القانونية، فضلا عن إعادة (99) عجلة إلى إقليم كردستان لعدم وجود أوراق رسمية ومواد ممنوعة من الاستيراد".

وتابعت "اما في سيطرة چيمن فقد تم إحالة مواد غذائية (رز علامة فاخر) منشأ تايلندي بسبب فشله في الفحص الفيزيائي لجهاز التقيس والسيطرة النوعية واحتوائه على حشرات داخل الاكياس وغير صالح للاستهلاك البشري، فضلا عن اعادة (183) عجلة الى اقليم كردستان تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد ولعدم وجود اوراق رسمية وللامتناعهم عن دفع الرسوم".

واشارت الى "إحالة عجلة محملة بمادتي خل وألبان وتم إخفاء مادة الخل خلف مادة الألبان ولم يصرح بها بهدف التهريب في سيطرة باوه محمود ، واحالة عجلة نوع كورلا تحمل لوحات (فحص مؤقت) مع العرض عدم شمول سيطرة باوه محمود بدخول عجلات كاتي غير مسجلة بالمرور".

وبينت أنه "تم إحالة عجلة حمل مع السائق محملة بمادة (قيسي وسماق) مستورد نوع طاجكستاني المنشأ لا تحمل أوراق أصولية للمادتين، وإعادة أكثر من (200) عجلة إلى إقليم كردستان محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية ".

أما في سيطرة السد فقد اكدت الهيئة "إعادة (29) عجلة إلى اقليم كردستان غير مستوفية الشروط كونها لاتحمل أوراق رسمية وتحمل مواد ممنوعة من الاستيراد".

وشددت الهيئة على "التزامها بتنفيذ التوجيهات الحكومية والقرارات ذات الصلة بالإجراءات الكمركية والضريبية بكل دقة وشفافية وجباية الفارق في المبالغ المستحصلة عن البضائع المستوردة، لمنع أي تفاوت أو تمييز بين المنافذ، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الكمركي والضريبي".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
