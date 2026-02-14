إحباط عدد من محاولات التهريب في السيطرات الاتحادية المحاذية للإقليم

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت ( 14 شباط 2026 )، إحباط عدد من محاولات التهريب في السيطرات الاتحادية المحاذية لاقليم كردستان، فيما أشارت الى ضبط عجلات تحمل مواد ممنوعة الاستيراد واخرى لاتحمل اوراقا رسمية.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تستمر بالرقابة والتدقيق على عمل السيطرات المحاذية للإقليم من اجل ضمان سلامه الإجراءات وتوحيدها من حيث الرسم والمنع وحماية المنتج المحلي، حيث تمكنت الهيئة من ضبط العديد من المخالفات بعد اجرائها تدقيق المعاملات الكمركية والبضائع الواردة عبر هذه السيطرات".

واضافت أنه "في سيطرة دارمان، تم ضبط عجلة محملة بمادة التبن مخبأ خلفها (مشروبات كحولية) بعدد اجمالي 7200 علبه تم تنظيم محضر ضبط اصولي مشترك لاتخاذ الاجراءات القانونية، فضلا عن إعادة (99) عجلة إلى إقليم كردستان لعدم وجود أوراق رسمية ومواد ممنوعة من الاستيراد".

وتابعت "اما في سيطرة چيمن فقد تم إحالة مواد غذائية (رز علامة فاخر) منشأ تايلندي بسبب فشله في الفحص الفيزيائي لجهاز التقيس والسيطرة النوعية واحتوائه على حشرات داخل الاكياس وغير صالح للاستهلاك البشري، فضلا عن اعادة (183) عجلة الى اقليم كردستان تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد ولعدم وجود اوراق رسمية وللامتناعهم عن دفع الرسوم".

واشارت الى "إحالة عجلة محملة بمادتي خل وألبان وتم إخفاء مادة الخل خلف مادة الألبان ولم يصرح بها بهدف التهريب في سيطرة باوه محمود ، واحالة عجلة نوع كورلا تحمل لوحات (فحص مؤقت) مع العرض عدم شمول سيطرة باوه محمود بدخول عجلات كاتي غير مسجلة بالمرور".

وبينت أنه "تم إحالة عجلة حمل مع السائق محملة بمادة (قيسي وسماق) مستورد نوع طاجكستاني المنشأ لا تحمل أوراق أصولية للمادتين، وإعادة أكثر من (200) عجلة إلى إقليم كردستان محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية ".

أما في سيطرة السد فقد اكدت الهيئة "إعادة (29) عجلة إلى اقليم كردستان غير مستوفية الشروط كونها لاتحمل أوراق رسمية وتحمل مواد ممنوعة من الاستيراد".

وشددت الهيئة على "التزامها بتنفيذ التوجيهات الحكومية والقرارات ذات الصلة بالإجراءات الكمركية والضريبية بكل دقة وشفافية وجباية الفارق في المبالغ المستحصلة عن البضائع المستوردة، لمنع أي تفاوت أو تمييز بين المنافذ، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الكمركي والضريبي".