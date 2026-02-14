وزير الخارجية يبحث في ميونخ مع رئيس جهاز المخابرات التركي تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، مع رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين، سبل تعزيز التعاون بين العراق وتركيا، إلى جانب مناقشة مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة، في بيان إن " وزير الخارجية استقبل كالين، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الثانية والستين".

وأضاف البيان "بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين العراق وتركيا، إلى جانب مناقشة مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مستجدات الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لالتزام الجهات المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي".