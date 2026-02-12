الأمانة العامة لمجلس الوزراء: تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، توجيهاً بتقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، حيث ذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، انه "تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي (ساعة واحدة) في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة خلال شهر رمضان المبارك".

كما أوضح البيان ان "التوجيه تضمن تخويل الجهات المعنية صلاحية تحديد ذلك في بداية الدوام الرسمي أو نهايته"، وتابع ان "التوجيه، يأتي استنادًا إلى الفقرة (رابعًا) من قرار مجلس الوزراء (128 لسنة 2025) المتضمن توصيات اللجنة المعنية بتقديم التوصية الملائمة من الناحية القانونية بشأن اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية".