الإطار التنسيقي يقرر إيقاف حملات التصعيد الإعلامي بشكل فوري

أعلنت اللجنة المكلفة من الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، ( 13 شباط 2026 )، اتخاذ قرار يقضي بإيقاف حملات التصعيد الإعلامي بشكل فوري، ملوحة بمحاسبة المخالفين وتقديمهم إلى القضاء.

وذكرت اللجنة في بيان، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة، ولإيقاف السجالات والحملات الإعلامية التي اتخذت منحى يسيء لبعض قادة الإطار وكتله، عقدت اللجنة المكلفة من الإطار التنسيقي اجتماعاً طارئاً اليوم الجمعة".

وأضاف البيان، أنه "تقرر إيقاف حملات التصعيد الإعلامي بشكل فوري"، مؤكداً "محاسبة كل من يخرق هذا الاتفاق ويقدم إلى القضاء لينال جزاءه العادل".