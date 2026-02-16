التربية تستثني ذوي الاحتياجات الخاصة من سنوات الانتظار في الامتحانات الخارجية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين ( 16 شباط 2026 )، عن استثناء طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط سنوات الانتظار في الامتحانات الخارجية، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها تهدف إلى تحقيق إنصاف تربوي شامل وتمكين هذه الشريحة من مواصلة تعليمها دون قيود زمنية.

وقالت الوزارة في بيان إن "القرار جاء خلال جلسة هيئة الرأي، حيث تركز النقاش على تعزيز المرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية الخاصة، مؤكدة التزامها بدعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من التقدم الأكاديمي بشكل سلس".

وأوضحت أن "القرار يتيح للطلبة المشمولين، عند نجاحهم في الامتحانات النهائية، الانتقال مباشرة إلى المرحلة الدراسية التالية دون الحاجة للانتظار أو التقيد بفترات زمنية محددة، بما يتماشى مع توجهات الوزارة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز الدمج التربوي".